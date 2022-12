Argentine - Croatie (3-0) : voir le match de Lionel Messi

Revivez en vidéo les meilleurs moments de la rencontre de Lionel Messi lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre l'Argentine et la Croatie. Une nouvelle fois au-dessus du lot, le meneur de jeu de l'Argentine a marqué son 5e but de la compétition, et rejoint Kylian Mbappé comme co-meilleur buteur de la compétition, mais aussi ajouté une 3e passe décisive. Le voilà co-meilleur passeur de la compétition avec Harry Kane, Antoine Griezmann et Bruno Fernandes. Il jouera le dimanche 118 décembre prochain (en direct sur TF1, à partir de 15h50) sa deuxième finale de Coupe du monde après celle de 2014 perdue face à l'Allemagne.