Argentine - France (0-0) : voir Lionel Messi saluer les Bleus

Revivez en vidéo l'accolade entre Lionel Messi et les Bleus avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe du monde 2022 entre l'Argentine et l'équipe de France. La Pulga est venue saluer Didier Deschamps, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann, entre autres.