Argentine - France (2-0) : voir le but d'Angel Di Maria

Revivez en vidéo le deuxième but de l'Argentine signé Angel Di Maria lors de la finale de la Coupe du monde 2022 Argentine - France. A la 36e minute de jeu, le joueur de la Juventus a marqué le deuxième but de l'Albiceleste en trompant Hugo Lloris avec un tir croisé du gauche depuis l'intérieur de la surface. Ce but est venu d'un contre où Lionel Messi a joué le rôle de chef d'orchestre.