Argentine - France (3-3) : voir Emmanuel Macron réconforter Kylian Mbappé

Revivez en vidéo le moment où Emmanue Macron est venu réconforter Kylian Mbappé après la finale de la Coupe du monde 2022 entre l'Argentine et la France. Le président de la République française est allé voir la star française pour lui témoigner son affection après la défaite des Bleus aux tirs au but. Le joueur de Bondy a marqué un triplé lors de cette finale, dont deux buts sur penalty, avant de marquer son tir au but pendant la séance.