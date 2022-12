Argentine - France (3-3) : voir la séance tirs au but complète

Revivez en vidéo la séance de tirs au but complète de la finale de la Coupe du monde 2022 entre l'Argentine et la France. Après 120 minutes, et un peu plus, complètement folles, les deux nations ont joué la victoire aux tirs au but. Les Bleus ont perdu cette 4 tirs au but à 2. Kylian Mbappé et Lionel Messi ont marqué lors de cette séance.