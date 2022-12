Argentine - France (3-3) : voir le tir au but victorieux de l'Argentine signé Montiel

Revivez en vidéo le penalty décisif de l'Argentine lors de la séance de tirs au but de la finale de la Coupe du monde 2022. Quatrième tireur pour l'Albiceleste, Gonzalo Montiel a inscrit le tir au but qui a offert le troisième titre de champion du monde à son pays et un premier titre à Lionel Messi.