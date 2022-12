Argentine - France (3-3) : voir tous les buts du match

Revivez en vidéo les six buts de la finale entre l'Argentine et la France lors de la finale de la Coupe du monde 2022. Pour l'Argentine : Lionel Messi a inscrit un doublé et Angel Di Maria avait marqué le but du 2-0. Pour les Bleus, Kylian Mbappé a inscrit un triplé, dont un doublé sur penalty. Insuffisant pour les Bleus, battus finalement aux tirs au but.