Argentine - Mexique (1-0) : voir le but de Messi

Revivez en vidéo le but de Lionel Messi pour débloquer la rencontre entre l'Argentine et le Mexique samedi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Servi par Angel Di Maria, le joueur du PSG trompé Guillermo Ochoa d'une frappe rasante, peu après l'heure de jeu. Un but aussi beau qu'important pour l'Albiceleste.