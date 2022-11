Argentine - Mexique (2-0) : voir le but génial d'Enzo Fernandez

Revivez en vidéo le but somptueux d’Enzo Fernandez pour l’Argentine face au Mexique samedi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Le milieu de terrain de l’Albiceleste a profité d’un service de Messi après un corner joué à deux pour réussir un passement de jambes et enrouler une frappe magnifique depuis l’angle de la surface. De quoi faire le break dans cette rencontre cruciale pour Angel Di Maria et ses coéquipiers.