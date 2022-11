Argentine - Mexique (2-0) : voir le résumé du match

Revivez en vidéo les moments forts de la rencontre entre l’Argentine et le Mexique (2-0) samedi soir, disputée dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. L’Albiceleste a été libérée par un premier but de Lionel Messi, trouvé par Angel Di Maria. Puis le joueur du PSG a servi Enzo Fernandez, auteur d’un magnifique but du break. Avant cela, les coéquipiers de Lautaro Martinez avaient buté sur le bloc mexicain.