Ce début de 8e de finale entre la Belgique et le Japon est assez fermé. Malgré une forte possession, les Diables Rouges ne parviennent pas à mettre sous pression les Japonais sauf sur cette offensive. Romelu Lukaku est trouvé dans les six mètres mais ne parvient pas à contrôler et Kawashima peut récupérer le ballon.