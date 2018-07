Revivez tous les buts de ce match exceptionnel entre la Belgique et le Japon (3-2). Alors que les Japonais menaient 2-0 après les réalisations de Haraguchi et Inui, les Belges ont réussi à inverser la tendance par l'intermédiaire de Vertonghen, Fallaini et Chadli à la toute dernière minute. La Belgique retrouvera le Brésil en quart de finale !