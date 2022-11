Belgique - Maroc (0-0) : voir le but refusé de Ziyech

Revivez en vidéo le but refusé à Hakim Ziyech lors de la rencontre entre la Belgique et le Maroc, match comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. A la 45e+1 minute, le joueur de Chelsea a envoyé un coup franc avec son pied gauche en direction de la surface et trompé, malgré lui, la vigilance de Thibaut Courtois. Après appel du VAR, l'arbitre a décidé d'annuler le but à cause d'un hors-jeu de Romain Saïss. S'il n'a pas touché le ballon, le capitaine des Lions de l'Atlas a caché la vue de Courtois sur l'action.