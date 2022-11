Belgique - Maroc (0-2) : voir le but du break de Zakaria Aboukhlal

Revivez en vidéo le deuxième but du Maroc signé Zakaria Aboukhlal lors de la rencontre entre la Belgique et le Maroc, match comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. A la 90e+2, dans le temps additionnel, le joueur du Toulouse Football Club a consolidé la victoire des Lions de l'Atlas face aux Diables Rouges d'Eden Hazard et Romelu Lukaku. Trouvé dans la surface par Hakim Ziyech, l'attaquant a repris le ballon comme il venait du pied droit et trompé Thibaut Courtois.