Belgique - Maroc (0-1) : voir le coup franc direct et victorieux de Sabiri

Revivez en vidéo l'ouverture du score signée Abdelhamid Sabiri lors de la rencontre entre la Belgique et le Maroc, match comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. A la 74e minute de la rencontre, le joueur de la Sampdoria a libéré son équipe avec un superbe coup franc excentré direct. Sa frappe diaboliquement précise en direction de la cage de Thibaut Courtois n'a été déviée par personne et a trompé le portier du Real Madrid. Ce but est un clin d'œil au but refusé à Hakim Ziyech par le VAR lors du temps additionnel de la première période.