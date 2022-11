Belgique - Maroc (0-2) : voir le résumé du match

Revivez en vidéo le résumé de la rencontre entre la Belgique et le Maroc (0-2), match comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Au terme d'une rencontre maîtrisée, les coéquipiers d'Hakim Ziyech ont disposé du demi-finaliste de l'édition 2018. Impuissants, Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku n'ont pas réussi à marquer et ont inquiété au niveau du jeu. Ils joueront un match décisif pour la qualification pour les 8es de finale face à la Croatie de Luka Modric. Les Marocains sont, eux, maîtres de leur destin pour rejoindre les 8es.