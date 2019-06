Best Of Equipe de France : Le parcours des Bleues au premier tour

Trois matches, trois victoires. Carton plein pour les Bleues lors de la phase de poules de la Coupe du monde féminine. Dans un Groupe A où les Françaises ont dû batailler avec la Norvège, le Nigeria et la Corée du Sud, les joueuses de Corinne Diacre ont rempli la première partie de leur contrat : se qualifier pour les huitièmes de finale. Le plus dur reste à faire, mais en attendant, revivez les plus beaux moments du parcours des Bleues au premier tour.