Bleus : la belle alchimie

"Le groupe vit bien". A quatre jours du quart de finale de la Coupe du monde entre la France et l'Angleterre, les Bleus récupèrent et continuent d'afficher une belle alchimie. Le Mag de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 vous permettra de ne rien manquer de la compétition ! Analyses, décryptages, retour sur les matchs avec les plus grands experts du ballon rond : vous ne raterez rien de ce Mondial !