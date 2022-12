Coupe du monde 2022 : [Bleus] Les titulaires au rendez-vous

Revivez en vidéo les dernières informations de l'équipe de France avec notre reporter Saber Desfarges. Celui-ci a dévoilé la composition probable de Didier Deschamps et donné des nouvelles rassurantes de Théo Hernandez à la veille du 8e de finale entre les Bleus et la Pologne de Robert Lewandowski. Le Mag de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 vous permettra de ne rien manquer de la compétition ! Analyses, décryptages, retour sur les matchs avec les plus grands experts du ballon rond : vous ne raterez rien de ce Mondial !