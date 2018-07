Revivez les meilleurs moments du match Brésil - Belgique, quart de finale de la Coupe du monde. Le but contre son camp de Fernandinho, le but de Kevin De Bruyne après une passe décisive de Romelu Lukaku, les parades décisives de Courtois, les Diables Rouges ont rempli leur mission et se qualifient pour les 1/2 finales ! Ils affronteront la France !