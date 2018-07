Brésil - Belgique : Un collectif pour faire briller Neymar et Coutinho

La meilleure attaque face à la meilleur défense de la Coupe du monde. Ce choc en quart de finale entre le Brésil et la Belgique va opposer deux très grandes nations du foot mondial. Impressionnant de stabilité depuis le début de la compétition, le Brésil semble taillé pour le titre et son sélectionneur est heureux de voir un collectif uni ou même les stars comme Neymar et Coutinho font leur part de travail. Pour lui c'est tout bénéfice et ce n'est pas la suspension de Casemiro, remplacé par Fernandinho qui changera la donne. Brésil - Belgique, vendredi 06 juillet à 20h en direct sur TF1 à Kazan