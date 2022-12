Brésil - Corée du sud (3-0) : voir la danse de Tite sur le but de Richarlison

Revivez en vidéo la réaction et la danse du sélectionneur Tite sur le 3e but de Richarlison dans cette Coupe du monde 2022. A l'initiative puis à la conclusion de l'action, l'attaquant de Tottenham a permis au Brésil de creuser encore un peu plus l'écart dans ce 8e de finale disputé face à la Corée du Sud. A la passe décisive, Thiago Silva...