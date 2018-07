Le Brésil n'a jamais perdu en Coupe du monde face au Mexique. Et pour ce 8e de finale, la Seleçao est évidemment une fois de plus le grand favori. Mais attention à cette édition qui a réservé déjà plusieurs surprises, d'autant que les Mexicains semblent prêts à relever le défi et capables d'exploits, la preuve avec leur victoire contre l'Allemagne. Brésil - Mexique, lundi 2 juillet 16h à Samara.