Brésil - Serbie (0 - 0) : Les Brésiliens chantent et dansent dans le bus à quelques minutes du match

Le Brésil est attendu comme un gros favori dans cette Coupe du monde 2022, qu'il entame jeudi soir face à la Serbie. Neymar et les siens auront une grosse pression sur les épaules et ont décidé de l'évacuer comme ils le pouvaient en chantant et dansant dans le bus au moment d'arriver au stade. Marquinhos et ses coéquipiers veulent prendre la tête du groupe G d'entrée.