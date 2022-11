Brésil - Serbie (1-0) : voir le but de Richarlison !

Le Brésil, opposé à la Serbie pour sa première rencontre dans la Coupe du monde 2022, a longtemps buté sur Milinkovic-Savic et les siens dans ce match du groupe G. Mais la Seleçao a trouvé la faille après l'heure de jeu. Après un numéro de Neymar dans la surface, Vinicius a vu sa frappe repoussée par Milinkovic-Savic directement sur Richarlison, qui a marqué dans le but vide le premier but de cette rencontre.