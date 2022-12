Brésil - Serbie (2-0) : voir le but EXCEPTIONNEL de Richarlison en version orginale !

GOLAÇO DO BRASIL ! Richarlison était en feu pour l'entrée en lice du Brésil dans la Coupe du monde 2022, jeudi, face à la Serbie de Mitrovic. L'attaquant de Tottenham, déjà auteur de l'ouverture du score, a inscrit le but du break d'une formidable reprise de volée acrobatique. Après son contrôle moyennement réussi sur un centre de Vinicius, le coéquipier de Neymar s'est parfaitement rattrapé. Un véritable bijou à revivre en vidéo et en version orignale.