Cameroun - Brésil (1-0) : voir le but d'Aboubakar sous tous les angles

Revivez le but du Cameroun d'Aboubakar. Dans les arrêts de jeu de la rencontre, les Lions Indomptables partent à l'offensive. Ngom Mbekeli est trouvé sur le côté droit et centre dans la surface. Vincent Aboubakar est à la reception du ballon de son partenaire. Il place une tête puissante qui ne laisse aucune chance à Ederson. Ouverture du score pour le Cameroun (1-0) Dans la foulée, l'attaquant retire son maillot et reçoit un second jaune pour ce geste, synonyme d'exclusion !