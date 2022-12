Cameroun - Brésil (1-0) : voir le résumé du match

Revivez le résumé de la rencontre entre le Cameroun et le Brésil. Les sud-américains ont dominé la rencontre, mais ils se sont heurtés au gardien Devis Epassy qui a multiplié les parades face à Martinelli et Antony notamment. Après la pause, les Lions Indomptables ont joué plus haut. Ils ont été récompensés par un but de Vincent Aboubakar dans les arrêts de jeu. Celui-ci a été expulsé dans la foulée pour un second avertissement, sans conséquence sur le score, le Cameroun s'imposant 1-0 contre le Brésil.