La Suède trouve la faille en cette fin de deuxième période ! Alors que la match a été arrêté plus de 30 minutes à cause de la pluie, les Suédoises ont concrétisé leur domination à la suite d'un cafouillage dans la surface chilienne. Le ballon revient dans les pieds de Kosovare Asllani et l'ancienne du PSG trouve la lucarne. 1-0 pour la Suède à la 83e minute.