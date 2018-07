Colombie - Angleterre (1 - 1, 3 tab 4) : Revoir la séance de tirs au but en intégralité

Une fin de match irrespirable dans ce 8e de finale entre la Colombie et l'Angleterre. Cette rencontre se termine aux tirs au but et ce sont les Colombiens qui prennent les devants avec l'arrêt d'Ospina devant Henderson. Mais la barre se dresse devant Uribe et d'une main ferme Pickford détourne la dernière tentative de Bacca ! Revivez cette séance de tirs au but en intégralité et la qualification de l'Angleterre pour les quarts de finale !