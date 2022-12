Coupe du monde 2022 - Coman : "Il n'y a pas de seconde chance"

Interrogé par notre reporter, Saber Desfarges, Kingsley Coman est revenu sur le 8e de finale entre l'équipe de France et la Pologne (15h50 sur TF1). Pour la première fois de sa carrière, le joueur du Bayern Munich va disputer un match à élimination directe en Coupe du monde et ce défi le motive comme jamais. L'ailier a également évoqué le cas de son ancien coéquipier Robert Lewandowski, danger n°1 pour les Bleus lors du huitième de finale. Le Mag de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 vous permettra de ne rien manquer de la compétition ! Analyses, décryptages, retour sur les matchs avec les plus grands experts du ballon rond : vous ne raterez rien de ce Mondial !