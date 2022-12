Costa Rica - Allemagne (2-1) : voir le but de Vargas

Revivez le second but du Costa Rica ! Sur un coup-franc lointain de Campbell, la défense allemande est prise de court par le jeu aérien du Costa Rica. Le ballon revient à Vargas dont la tête est repoussée une première fois par Neuer, mais le défenseur parvient à reprendre le ballon et inscrire le deuxième but de sa sélection ! 2-1 pour le Costa Rica !