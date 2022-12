Costa Rica - Allemagne (2-3) : voir le doublé de Kai Havertz

Revivez le second but de Kai Havertz ! Seulement 20 minutes après son entrée en jeu, le meneur de jeu allemand réceptionne un centre de Gnabry au deuxième poteau. Il devance le défenseur à ses côtés pour frapper du pied droit et tromper Keylor Navas. Quelle entrée de Kai Havertz. L'Allemand permet aux siens d'y croire encore après son 2e but de la soirée.! (3-2)