Costa Rica - Allemagne (2-4) : voir le résumé du match

Revivez le résumé de l'un des matches les plus fous de la Coupe du monde ! Après une première mi-temps dominée par l'Allemagne qui est rentrée aux vestiaires avec un avantage d'un but grâce à Serge Gnabry, tout s'est emballé après la pause. Les deux équipes ont joué leur va-tout, et ont offert un magnifique spectacle aux supporters. Tejeda a égalisé, avant un csc de Manuel Neuer. Mais les Allemands ont poussé dans la dernière demi-heure. Kai Havertz et Niklas Fullkrug ont redonné l'avantage à l'Allemagne en fin de rencontre permettant à leur sélection de remporter 4-2.