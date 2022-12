Costa Rica - Allemagne (2-4) : voir tous les buts

Revivez tous les buts de la folle rencontre entre le Costa et l'Allemagne. Malgré ces six buts, les deux équipes sont éliminées. Malgré une nette domination allemande en première période, les joueurs de Flick n'ont mené que d'un but à la pause grâce à Gnabry. Mais en seconde période, le match s'est emballé. Tejeda égalise avant que Neuer marque involontairement contre son camp. Mené 1-2, la Mannschaft s'est rebellée grâce aux buts de deux remplaçants Kai Havertz, auteur d'un doublé et de Niklas Fullkrug qui a marqué le dernier but de la rencontre.