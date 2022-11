Coupe du Monde de la FIFA 2022 - Quand Yann Sommer rafraichit un caméraman

La Suisse entamera sa Coupe du Monde 2022 par un match contre le Cameroun jeudi matin (11h), dans un groupe G également composé du Brésil et de la Serbie. Il fait chaud au Qatar, et Yann Sommer, le gardien de la Nati, a trouvé un moyen de rafraîchir ses coéquipiers... et même le caméraman de l'équipe.