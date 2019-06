Ce vendredi sur TF1, c'est l'ouverture de la Coupe du monde féminine de football sur TF1 avec un dispositif spécial pour l'occasion : Journal de 20h exceptionnel en direct du Parc des Princes ; la cérémonie d'ouverture à partir de 20h35 ; le match France - Corée du Sud à 20h50 commenté par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu ; et enfin le Mag de la Coupe du monde à 22h55 présenté par Denis Brogniart et Nathalie Ianetta.