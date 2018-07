Ils ne sont plus que quatre sélections en course pour la Coupe du monde 2018. Chaque pays peut compter sur des joueurs de très grande qualité. France, Belgique, Croatie, Angleterre : découvrez notre onze-type des demi-finalistes. On vous rassure, N'Golo Kanté est évidemment là avec quelques coéquipiers de sélections et de club aussi !