Croatie - Angleterre : La course à la fraîcheur pour les Croates

Avec deux prolongations et deux séances de tirs au but, la Croatie a dû puiser dans ses ressources physiques pour atteindre les demi-finales de la Coupe du monde face à l'Angleterre. Mais à 48h du choc, les partenaires de Dejan Lovren assurent qu'ils seront bien prêts pour le défi physique que leur offrira les Three Lions, notamment sur les coups de pied arrêtés. Croatie-Angleterre, mercredi 11 juillet à 20h en direct sur TF1 à Moscou.