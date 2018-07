Depuis 1966 et son unique titre, l'Angleterre attend une nouvelle finale de Coupe du monde. Cette année, la pression populaire semble être positive sur l'effectif de Gareth Southgate et porte cette sélection au plus haut. Il ne manque plus qu'une marche face à la Croatie pour atteindre la finale. Croatie-Angleterre, mercredi 11 juillet à 20h en direct sur TF1 à Moscou.