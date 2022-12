Croatie - Maroc (2-1) : voir le résumé du match

Revivez la rencontre entre la Croatie et le Maroc avec un résumé du match. Les deux équipes ont joué très haut pour tenter de terminer troisième de la compétition. Après une ouverture du score rapide de la part des Croates par Gvardiol, Dari égalisait pour le Maroc. Alors que la première période était équilibrée, il a fallu un éclair de génie d'Orsic pour débloquer la situation. Malgré quelques belles situations après la pause avec Orsic, Kovacic et En Nesyri, plus rien ne sera marqué. La Croatie termine troisième de la Coupe du monde.