Croatie - Maroc (2-1) : voir tous les buts du match

Revivez les trois buts du match pour la troisième place. Dans une rencontre très rythmée, l'opposition entre les deux sélections a démarré très fort avec un but de Gvardiol suite à un coup-franc de Majer. Deux miutes plus tard, Dari sur un autre coup de pied arrêté remettait les deux équipes à égalité. En fin de première période, Orsic marquait d'une superbe frappe enroulée le but de la victoire mais aussi l'une des plus belles réalisations de la Coupe du monde 2022.