De l'Australie à la Croatie : Revivez l'épopée des Bleus !

L'équipe de France va tenter ce dimanche de décrocher la deuxième Coupe du monde de son histoire après un parcours exceptionnel. Revivez toutes les étapes jusqu'à ce match ultime pour les Bleus. L'entrée en matière poussive face à l'Australie, le Pérou et le Danemark puis l'envolée de "Pavaaaaaard" et de Kylian Mbappé face à l'Argentine. Les têtes magiques de Varane et Umtiti contre l'Uruguay et la Belgique pour offrir aux Bleus une finale.