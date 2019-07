Angleterre - USA - Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019

Triple vainqueur de la compétition en 1991, 1999 et 2015, la sélection des Etats-Unis d’Alex Morgan et Megan Rapinoe est en quête d’un quatrième sacre dans son histoire. En face d’elle se dresse l’Angleterre qui vise la toute première finale de son histoire en Coupe du monde après sa 3e place acquise il y a quatre ans au Canada. Avec Lucy Bronze, Fran Kirby et Ellen White, les "Lionnes" disposent d’une équipe complète et équilibrée.