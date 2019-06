Dans un match incroyable, l'Ecosse et l'Argentine se quittent sur un score de parité 3-3. Un résultat qui élimine les Ecossaises et ne garantit absolument pas la qualification des Argentines. L'Ecosse menait 3-0 avant de se faire remonter en fin de match : K. Little (19') J. Beattie (49') E. Cuthbert (69') M. Menénedez (74') F. Bonsegundo (79') F. Bonsegundo (90'+4 s.p.)