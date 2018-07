FRANCE - URUGAY : Vendredi 06 juillet à 16H sur TF1 Si Antoine Griezmann n'est pas encore aussi en vue que lors de l'Euro 2016 après une longue et exténuante saison en club, le numéro 7 français demeure le détonnateur de l'attaque des Bleus. C'est lui et personne d'autre qui ouvert le compteur de l'équipe de France dans la compétition, et son sang-froid sur penalty a fait la différence.