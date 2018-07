A 19 ans, il est devenu le deuxième plus jeune buteur d'une finale de Coupe du monde derrière le Roi Pelé ! Kylian Mbappé a brillé avec l'équipe de France lors de ce Mondial. L'attaquant des Bleus et du PSG se livre en exclusivité pour TF1 sur cette expérience incroyable et son parcours exceptionnel ! Même avec une étoile en plus sur le maillot bleu, Kylian Mbappé n'est pas rassasié.