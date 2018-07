FRANCE - URUGAY : Vendredi 06 juillet à 16H sur TF1 La France connaissant l'immense talent de Kylian Mbappé depuis deux saisons. Le monde l'a désormais découvert. En quatre rencontres avec les Bleus, l'attaquant a déjà marqué trois buts dans cette Coupe du monde et a surtout assommé l'Argentine en 8e de finale avec un fantastique doublé et un penalty provoqué après une course de folie.