Espagne - Allemagne (0-0) : voir le but hors-jeu de Antonio Rüdiger

Revivez en vidéo le but refusé pour hors-jeu à Antonio Rüdiger lors de la rencontre Espagne - Allemagne, match comptant pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. A la 39e minute de la rencontre, le défenseur du Real Madrid a vu son but de la tête, sur coup franc, être refusé par l'arbitre après un hors-jeu de position. C'est la technologie semi-assistée au hors-jeu qui a signalé la position illicite du stoppeur et empêché l'ouverture du score dans cette rencontre au sommet.