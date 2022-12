Espagne - Allemagne (1-0) : voir l'ouverture du score de Álvaro Morata

Revivez en vidéo l'ouverture du score d'Alvaro Morata lors de la rencontre Espagne - Allemagne, match comptant pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. A la 62e minute de la rencontre, la Roja a débloqué le tableau d'affichage grâce à un but d'Alvaro Morata, entré en jeu quelques minutes auparavant et frais. Servi dans la surface par Jordi Alba, le buteur de l'Atlético de Madrid a dévié le ballon en une touche du pied droit et trompé Manuel Neuer. Avant de déclencher cette action, l'Espagne avait intelligemment fait tourner le ballon.